Cosa sono e come guadagnare con gli NFT? Il corso con 58% di sconto

Si parla sempre più di frequente degli NFT (Non-Fungible-Token) ma cosa sono realmente?

Nell’universo fintech, avviato dalle criptovalute, questo tipo di contenuto digitale è una sorta di gettone non riproducibile, dunque unico. Un NFT costituisce un pezzo unico, che non può essere replicato e sostituito come, per esempio, avviene con i bitcoin.

Non tutti sanno però che, attraverso di essi, è possibile investire e guadagnare cifre anche piuttosto ingenti. Proprio in questo contesto si colloca il percorso formativo Corso NFT: Cosa Sono, Come Funzionano e Come Investire, proposto sulla nota piattaforma di apprendimento online Udemy.

Guadagnare con gli NFT? Questo corso può spalancare le porte verso un nuovo mercato

Il corso proposto viene indirizzato a qualunque tipo di utente. Di fatto, serve solo la volontà di prendere dimestichezza con gli NFT per crearli, acquistarli e poi venderli efficacemente. Per fruire di tali contenuti non è necessario avere alcun tipo di conoscenza di codice.

I principali argomenti trattati dal percorso formativo sono:

cosa sono gli NFT ;

; storia e origine ;

; perché creare NFT ;

; nozioni base sul sistema blockchain ;

; tutti i passi per acquistare, creare e guadagnare con gli NFT.

L’obiettivo di questi contenuti prevede la piena consapevolezza di come gli NFT possono essere utili per lo scambio e soprattutto per ottenere lauti guadagni sul medio-lungo termine.

A realizzare il corso è Luca Tornabene, personaggio di spicco del Digital Marketing italiano specializzato in Social Media Management, nell’Affiliate Marketing e nella comunicazione digitale. Il pacchetto include ben 13 lezioni interamente in lingua italiana, suddivise in 4 diverse sessioni per una durata complessiva di circa 45 minuti.

Il tutto può essere seguito con la formula di accesso illimitato e con la possibilità di seguire il corso direttamente da dispositivo mobile o TV. Va sottolineato come, al termine delle lezioni, sarà possibile ottenere un certificato di completamento.

A rendere ancora più appetibile il Corso NFT: Cosa Sono, Come Funzionano e Come Investire è la recente proposta di Udemy. Grazie allo sconto del 62% infatti, è possibile ottenere questo pacchetto per appena 18,99 euro invece dei 49,99 euro del prezzo di listino.

