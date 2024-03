Cosa succederà al Bitcoin ad aprile? Ecco come farsi trovare pronti

Nel corso del prossimo mese di aprile è in programma il quarto halving del Bitcoin. Si tratta di una procedura, che si ripete ogni quattro anni, e che porterà a un dimezzamento delle ricompense per il mining.

Nelle tre precedenti occasioni, il valore del Bitcoin dopo l’halving ha registrato una forte crescita. Molti investitori credono che quest’evento si ripeterà e che, quindi, a partire dal mese di aprire inizierà un nuovo trend rialzista per il Bitcoin che, a marzo, ha toccato il suo record storico.

Per farsi trovare pronti a una possibile crescita record del Bitcoin è necessario giocare d’anticipo. La soluzione giusta è puntare su una piattaforma affidabile per poter accedere alla compravendita di cripto valuta. Ecco perché conviene scegliere eToro.

Con eToro è possibile accedere a un servizio completo e affidabile, ideale per chi ha deciso di voler iniziare a investire nel mondo delle cripto valute. Per saperne di più è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di eToro.

Il futuro del Bitcoin è ancora tutto da scrivere. Secondo alcune ipotesi, dopo il quarto halving in programma ad aprile, la cripto valuta registrerà una forte crescita del suo valore, superando in modo netto il record storico toccato a marzo.

Bisogna comunque sottolineare che non ci sono certezze e bisognerà attendere per capire quale sarà il futuro della cripto valuta. Gli scenari potrebbero essere diversi: il Bitcoin, dopo gli ottimi dati registrati a marzo, potrebbe presto registrare una nuova crescita.

Chi ha deciso di entrare nel mondo delle cripto valuta può oggi affidarsi a eToro, piattaforma di riferimento del settore che consente l’accesso agevole alla compravendita di cripto valute. Per maggiori dettagli sul funzionamento del servizio è possibile seguire il link qui di sotto.

