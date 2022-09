Cosa ti serve realmente per iniziare a investire in criptovalute?

Il mercato delle criptovalute offre attualmente grandi opportunità ed è in forte crescita. Ciò – ovviamente – non preclude la possibilità di correre rischi grossi se si investono i propri soldi senza le dovute competenze o su piattaforme poco affidabili.

Uno dei modi più popolari e sicuri per investire in cripto è quello di negoziare attraverso piattaforme di trading regolamentate e sicure. Un’alternativa al trading è l’acquisto di criptovalute attraverso le piattaforme di scambio come Tinaba.

Tinaba è l’acronimo di “This is not a bank”, ossia “Questa non è una banca”. Il suo servizio di crittografia consente agli utenti di selezionare, monitorare e gestire l’acquisto e la vendita in tempo reale di sei criptovalute: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple e Zcash.

L’acquisto e la vendita di cripto consente di scegliere in autonomia il proprio portafoglio di valute digitali. Questo servizio è reso possibile dalla partnership con CheckSig, l’azienda italiana con i più alti standard di conformità normativa, sicurezza, assicurazioni SOC (System and Organization Controls).

Servizio criptovalute dell’app Tinaba: i vantaggi

Con Tinaba, lo scambio di criptovalute offre ai clienti i seguenti vantaggi:

possono gestire il proprio portafoglio di cripto in modo autonomo;

possono operare in totale sicurezza grazie alla partnership con CheckSig, azienda che offre soluzioni per le strategie cripto;

otterranno enorme trasparenza, poiché le informazioni in merito a movimenti, commissioni, valore delle valute digitali in app sono sempre visibili;

possono acquistare e vendere velocemente;

possono monitorare e gestire in modo semplice l’acquisto o la vendita di cripto.

Ma come si apre un conto per iniziare a investire in criptovaluta? La prima cosa da fare è accedere a questa pagina e cliccare su “Registrati ora, è gratis!”.

Basta poi seguire la procedura guidata, che chiederà di inserire i dati personali, caricare i documenti e verificare la propria identità con la firma digitale. Entro pochi giorni, il conto sarà attivo. Infine, non resta che scaricare l’app per iniziare ad operare.

