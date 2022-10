Cos'è la polizza di protezione digitale e come protegge il tuo conto online

Così come qualunque altra piattaforma digitale, anche i conti correnti online sono potenzialmente a rischio attacco informatico.

In questo senso però, sono poche le piattaforme a fornire gli strumenti adeguati per prevenire e contrastare qualunque tipo di problema in tal senso.

Conto Sella, sotto questo punto di vista, si propone come uno dei servizi più avanzati e attenti alla sicurezza dei propri correntisti.

Il conto in questione infatti, propone quella che viene riconosciuta come polizza Protezione Digitale, che va a tutelare i dati personali del titolare del conto online.

Nello specifico, si tratta di un sistema di assistenza attivo 24/24 ore e 7 giorni su 7, con un sistema di monitoraggio online e nel Dark Web per individuare potenziali pericoli.

Questa funzionalità ha diversi vantaggi non da poco. Si parla, per esempio, di anticipo delle spese di prima necessità in caso di blocco della carta per furto o clonazione. Una serie di vantaggi che si vanno ad aggiungere ai tanti legati a Conto Sella.

La polizza di protezione digitale è solo uno dei tanti vantaggi legati a Banca Sella

Banca Sella non si limita alla protezione digitale, offrendo anche tante altre soluzioni all’avanguardia nel settore dell’online banking.

Si parla, tra le altre cose, di un’app avanzata, che permette una gestione accurata delle proprie finanze, andando persino ad aggregare conti correnti di altre banche, per creare un pratico hub operativo.

Adottando la sottoscrizione Premium poi, è possibile ottenere:

un conto corrente con IBAN Italiano ;

; prelievi da ATM Sella gratuiti e illimitati ;

; 6 prelievi gratuiti al mese da ATM altra banca in area Euro;

altra banca in area Euro; bonifici online illimitati e gratuiti verso tutti in Italia e Paesi SEE;

verso tutti in Italia e Paesi SEE; una carta di debito con canone primo anno (successivi gratuiti se richiesta in fase di apertura del conto);

con canone primo anno (successivi gratuiti se richiesta in fase di apertura del conto); una carta di credito con canone primo anno (successivi gratuiti).

A ciò vanno aggiunti altri servizi interessanti, come un salvadanaio digitale e una serie di contenuti esclusivi legati all’educazione finanziaria.

