Crea delle Gift Card per i tuoi clienti con SumUp

Se hai un ristorante, vendi le tue creazioni o lavori nel settore bellezza, ora puoi creare delle idee regalo digitali per i tuoi clienti aggiungendo un nuovo canale di vendita alla tua attività.

Grazie a SumUp puoi infatti creare delle vere gift card.

SumUp permette di creare la pagina dei tuoi buoni acquisto dall’app in pochi semplici passi, ed ottenere così un link da condividere sui tuoi social media, nel tuo sito o da inviare direttamente tramite email o attraverso qualsiasi altra piattaforma di messaggistica istantanea.

Quest’opzione di pagamento consentirà ai tuoi clienti di acquistare un buono in anticipo che potranno poi spendere in un secondo momento nella tua attività.

La funzione è già integrata nell’app di SumUp, non prevede nessun costo fisso aggiuntivo, solo una commissione 2,5 % per ogni pagamento che ricevi tramite buono.

I tuoi clienti, dalla tua pagina “Buono Acquisto”, potranno creare il loro buono con la somma da loro desiderata. Riceveranno poi un’email con i dettagli e un codice, che potranno successivamente mostrare nel tuo negozio per riscuotere il bonus.

Come creare un Buono Acquisto con SumUp step by step

Per creare un Buono Acquisto sarà sufficiente

Accedere all’app di SumUp, cliccare su Altro e poi su Buono Acquisto. Condividere il link della tua pagina Buono Acquisto ai tuoi clienti sui social. In questa pagina i tuoi clienti scelgono l’importo e pagano online il Buono. Nell’app potrai vedere tutti i Buoni venduti ai clienti proprio come normali transazioni.

L’app di SumUp si può scaricare gratuitamente dall’App Store o da Google Play e permette di ottenere l’accesso immediato alle soluzioni di pagamento di SumUp per la tua attività.

SumUp è stata fondata nel 2012 nel Regno Unito e attualmente è attiva in 31 paesi. La società offre numerosi strumenti come lettori di carte e la SumUp card per i pagamenti, e all’inizio del 2020, ha ulteriormente ampliato la sua offerta lanciando Fatture, Buoni Acquisto, i Pagamenti Via Link e il Negozio Online.

Per scoprire tutte le soluzioni di pagamento di SumUp clicca qui

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.