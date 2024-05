Credem Link: canone gratis e 250€ in buoni Amazon se lo consigli

Credem Link è un conto corrente con canone completamente gratuito, che può essere associato a una carta di debito MasterCard o Bancomat. Ti permette anche di ricevere 250€ in buoni Amazon se, dopo l’apertura, inviti altri amici ad aprirlo tramite il codice promozionale personale che ti viene fornito.

Credem Link: tutti i dettagli del conto gratuito con deposito del 4%

Con Credem Link hai a disposizione un conto corrente con canone completamente gratuito e dei consulenti dedicati. In fase di apertura, puoi decidere se avere una carta di debito Credemcard internazionale MasterCard, con cuoi puoi prelevare e spendere ovunque, pagando in modalità contactless o con i portafogli digitali, oltre a un canone gratuito per il primo anno e di 1,50€ al mese a partire dal secondo. Oppure puoi optare per una carta di debito con circuito di pagamento nazionale Bancomat, con cui spendere e prelevare soltanto in Italia, senza alcun canone periodico.

Il conto corrente è gestibile tramite homebanking e applicazione disponibile per Android e iOS: questa dispone di tutte le funzionalità per utilizzare tutti i servizi del conto in mobilità, oltre a consentirti di ricevere notifiche in tempo reale sugli spostamenti e sospendere la tua carta quando vuoi.

Credem Link può avere inoltre un ulteriore livello di sicurezza con Mr. Pin, una funzione integrata che consente di confermare velocemente le operazioni eseguite con l’app. Per utilizzarla ti basta attivarla direttamente dall’area privata, seguendo tutti i passaggi indicati.

Hai anche la possibilità di richiedere Conto Deposito Più: il libretto risparmi di Credito Emiliano che ti permette di guadagnare il 4% annuo lordo a scadenza per 6 mesi, su depositi minimi di 5000€, che riguardano la nuova liquidità del conto.

Inoltre, con Credem Link puoi ottenere fino a 250€ di buoni che puoi spendere come vuoi su Amazon: ti basta invitare delle persone ad aprire il conto attraverso il codice promozionale personale fornito con il conto.