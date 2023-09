Credem Link: canone zero e carta internazionale gratuita per 12 mesi

Credem Link è un conto corrente completamente digitale che offre una serie di funzionalità e servizi, il tutto a canone zero.

Le caratteristiche chiave di Credem Link:

Canone Zero: La prima caratteristica che distingue Credem Link è l’assenza di commissioni annuali. Questo significa che si potranno accedere a tutti i servizi offerti dal conto senza doversi preoccupare di costi nascosti. App Credem e Internet Banking: Con Credem Link è possibile accedere al conto e gestire le proprie finanze ovunque ci si trovi. L’app Credem e l’internet banking sono inclusi nel pacchetto senza costi aggiuntivi. Firma Elettronica Gratuita: Per semplificare ulteriormente le tue operazioni bancarie, Credem Link offre anche il servizio di firma elettronica gratuito. Carta di Debito Internazionale: Questo conto offre una carta di debito internazionale senza costi nel primo anno. Dopo il primo anno, il canone mensile è di 1,5€. Questa carta permette di pagare anche con smartphone e altri device in Italia e all’estero (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). Per chi invece preferisce una carta di debito su circuito nazionale, questa è disponibile a canone zero. Team di Consulenti Credem: Con Credem Link si potrà contare sul supporto di un team di consulenti Credem che possono assisterti sia in filiale che da remoto.

Conto Deposito Più: Per chi ha dei risparmi che non intende utilizzare a breve termine, Credem Link offre anche il Conto Deposito Più con un tasso del 4% lordo annuo per 9 mesi su nuove liquidità di conto corrente, con un deposito minimo di 5.000€.

Attivare Credem Link è facile e veloce, è possibile richiedere il conto online in pochi minuti, basterà avere a portata di mano un documento valido e il proprio codice fiscale, e verificare la propria identità con un videoselfie. Per chi possiede lo SPID, il processo sarà ancora più rapido.

Per conoscere l’offerta completa di Credem Link clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.