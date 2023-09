Credem Link: canone zero e 100€ in Buoni Regalo Amazon

Credem Link è un conto corrente a canone zero che offre una serie di servizi, tra cui una carta di debito internazionale gratuita per il primo anno e l’accesso a un team di consulenti Credem. Inoltre, per coloro che aprono un conto entro il 15 ottobre 2023 Credem regala un Buono Regalo Amazon.it di 100€.

I servizi offerti da Credem Link

Canone Zero e Carta di Debito Internazionale Gratuita: Una delle caratteristiche di Credem Link è l’assenza di canone annuale. Inoltre, al momento dell’apertura, è possibile richiedere una carta di debito internazionale senza costi aggiuntivi per il primo anno. Questa carta consente di effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero, e può essere utilizzata con servizi di pagamento digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Dopo il primo anno, il canone mensile per la carta di debito è di soli 1,50€. In alternativa, è possibile scegliere una carta di debito a canone zero su circuito nazionale.

Internet Banking: Grazie al servizio di Internet Banking si potranno gestire e monitorare le proprie finanze comodamente da casa o ovunque ci si trovi, sia attraverso il sito web che tramite l'app Credem.

Team di consulenti Credem: Credem mette a disposizione un team di consulenti Credem, che offrono assistenza personalizzata sia in filiale che in modalità remota.

Firma elettronica: Credem Link include gratuitamente nel pacchetto un servizio di Firma Elettronica, un servizio che permette di firmare i documenti in modo digitale senza sprecare carta e senza dover attendere la stampa dei documenti. Può essere utilizzato in filiale con il tuo consulente, a distanza tramite il servizio di Internet Banking e attraverso un portale di firma digitale dedicato. Una volta attivato, Il servizio di Firma Elettronica, permette di firmare a distanza i contratti di prodotti e servizi che hai acquistato tramite il tuo gestore, oppure per acquistare alcuni prodotti in modalità self.

