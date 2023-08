Credem Link: conto a canone zero e firma elettronica gratis

Credem Link è un conto corrente progettato per offrire un’esperienza bancaria accessibile e conveniente.

Con il canone zero, la carta di debito internazionale e i servizi aggiuntivi come la firma elettronica e la consulenza personale, Credem Link promette di semplificare la gestione finanziaria offrendo un’esperienza bancaria all’avanguardia.

Carta di Debito Internazionale a Canone Zero il Primo Anno: Credem Link offre la possibilità di avere una carta di debito internazionale senza costi nel primo anno. La carta può essere utilizzata per gli acquisti sia in Italia che all’estero, e anche attraverso servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Dopo il primo anno, il canone mensile sarà di 1,5€. Anche i prelievi sono gratuiti il primo anno da tutti gli ATM. Dopo il primo anno saranno gratuiti dagli ATM CREDEM, mentre avranno una commissione di 2€ su altri ATM.

In alternativa, Credem permette di scegliere una carta di debito su circuito nazionale a canone zero, ideale per gli acquisti nei negozi e per prelevare contante dagli sportelli ATM.

Firma Elettronica Gratuita: Con Credem Link, è possibile beneficiare di questo servizio gratuitamente, in questo modo sarà possibile gestire le operazioni bancarie in modo sicuro e rapido.

Consulenza Personale: Credem Link mette anche a disposizione un team di consulenti Credem. Questi professionisti sono pronti ad offrire supporto sia che si preferisca un incontro in filiale o una consulenza remota.

Il conto Credem Link si può aprire direttamente online in pochi minuti, basterà inserire i propri dati, selezionare il consulente, configurare l’offerta secondo le proprie esigenze e firmare i contratti. Per chi possiede lo SPID, il processo è ancora più veloce.

Inoltre, Credem Link offre anche l’opzione Conto Deposito Più. Il conto deposito si può attivare in pochi click da Internet Banking o App Credem senza costi di apertura e offre un tasso di interesse del 4% lordo annuo per i primi nove mesi.

