Credem Link: conto a canone zero e firma elettronica inclusa nel pacchetto

Credem Link offre un pacchetto completo per gestire le proprie finanze in modo semplice e comodo, senza dover preoccuparsi di spese nascoste. Questo conto corrente online è a canone zero e offre un’ampia gamma di servizi bancari oltre a consulenza personalizzata.

Il conto Credem Link include nell’offerta una carta di debito internazionale, che offre la possibilità di effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero e che consente di pagare anche con smartphone e altri device grazie ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Per il primo anno, il canone della carta di debito internazionale è azzerato, mentre successivamente è previsto un canone mensile di 1,5€.

Tuttavia, per coloro che preferiscono una soluzione senza canone, è possibile optare per una carta di debito su circuito nazionale. Questa opzione può essere utile per chi desidera pagare nei negozi locali o prelevare contante dagli sportelli ATM.

Un altro elemento distintivo dell’offerta Credem Link è la firma elettronica inclusa gratuitamente nel pacchetto. Grazie a questo servizio si potranno semplificare i processi burocratici e firmare documenti in modo digitale e sicuro.

Credem mette anche a disposizione un team di consulenti pronti a fornire assistenza personalizzata. Questi consulenti, chiamati Wellbanker, possono essere contattati sia in filiale che da remoto, fornendo ai clienti flessibilità nella scelta del canale di comunicazione.

Infine, Credem offre una soluzione di conto deposito per incrementare i propri risparmi che si può attivare direttamente da Internet Banking o dall’App Credem senza costi di apertura. Conto Deposito Più è un deposito vincolato con tasso di interesse a scadenza per nuovi clienti o nuove liquidità

L’attivazione del conto Credem Link è semplice, digitale e si completa in pochi passaggi. Basterà inserire i propri dati, scegliere un consulente, configurare l’offerta desiderata e sottoscrivere i contratti. Inoltre, per chi dispone dello SPID, il processo risulta ancora più rapido e conveniente.

