Credem Link: conto corrente online a canone zero

Credem Link è un conto corrente online a canone zero, con carta di debito internazionale a costo zero per il primo anno, servizio di Internet Banking gratuito, firma elettronica inclusa e un team di consulenti sempre a disposizione, da remoto oppure in filiale.

Carta di Debito Internazionale a canone zero il primo anno

Il conto online Credem Link include una Carta di Debito Internazionale, che consente di effettuare pagamenti in Italia e all’estero, e può essere utilizzata con smartphone e altri dispositivi grazie a servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Per il primo anno, l’uso di questa carta è completamente gratuito. Dopo il primo anno, il canone mensile per la carta è di 1,5 euro.

In alternativa è disponibile una soluzione su circuito nazionale: una carta di debito a canone zero per sempre, che si può utilizzare per pagare nei negozi o per prelevare contante presso gli sportelli ATM in Italia.

Internet Banking

Il conto corrente Credem Link è accessibile in modo facile e pratico grazie al servizio di Internet Banking che permette di gestire e di monitorare le proprie finanze anche da casa o in movimento tramite l’app Credem. Questo permette di controllare le transazioni, effettuare bonifici e consente anche di pagare bollettini tramite QR code con facilità.

Firma Elettronica gratuita

Un altro servizio incluso in Conto Credem Link è la firma elettronica gratuita, che permette di firmare documenti in modo digitale risparmiando tempo

Conto Deposito Più

Credem Link offre infine un conto deposito, attivabile online senza costi aggiuntivi. Il Conto Deposito Più, prevede un tasso di interesse annuo lordo del 4% sui depositi vincolati a 9 mesi per nuove liquidità di conto corrente con un deposito minimo di 5.000€.

