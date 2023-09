Credem Link: conto online a canone zero e consulenza personalizzata

Con un’ampia gamma di servizi gratuiti e un team di consulenti sempre a disposizione, Credem Link è progettato per semplificare la gestione delle finanze in modo efficiente ed economico.

Credem Link è un conto corrente che si può richiedere online in modo rapido, non prevede alcun canone mensile, e include nel pacchetto tutti gli strumenti necessari per gestire le finanze personali con praticità.

I servizi offerti da Credem Link

App e Internet Banking:

L’app Credem e l’internet banking sono gratuiti e consentono di gestire le finanze senza alcun costo aggiuntivo. Queste piattaforme permettono di monitorare il proprio saldo e di effettuare operazioni bancarie in modo semplice e comodo, ovunque ci si trovi.

Carta di debito:

Credem Link offre una carta di debito internazionale Mastercard senza costi nel primo anno. Con questa carta, è possibile effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero, anche da smartphone utilizzando servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Dopo il primo anno, il canone sarà di soli 1,5€ al mese.

In alternativa, è possibile scegliere una carta di debito a canone zero limitata al circuito nazionale e che si adatta alle esigenze quotidiane.

Firma elettronica gratuita:

Credem Link offre anche la possibilità di utilizzare la firma elettronica in modo gratuito, consentendo di firmare documenti digitali senza la necessità di stamparli.

Supporto personale:

Il conto offre anche accesso a un servizio di consulenza personale con dei professionisti di Credem, chiamati Wellbanker. Durante il processo di apertura del conto, è possibile decidere se di desidera ricevere consulenza da remoto o presso la filiale fisica più comoda.

Conto deposito:

Per chi cerca opportunità di investimento, Credem offre anche il Conto Deposito Più, con un tasso del 4% lordo annuo a scadenza per nove mesi. Inoltre, l’attivazione di questo conto è facile e gratuita, direttamente dall’Internet Banking o dall’App Credem.

Per conoscere l’offerta completa di Credem clicca qui.

