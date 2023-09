Credem Link: conto online a zero spese

Credem Link è il conto corrente offerto da Credem, a canone zero e che si gestisce completamente tramite canali digitali. L’offerta include una carta di debito internazionale per pagamenti comodi e veloci, l’accesso all’Internet Banking e un team di consulenti a disposizione.

Il conto Credem Link si attiva seguendo pochi semplici passaggi attraverso una procedura completamente digitale.

I servizi offerti da Credem Link

App Credem e Internet Banking: con Credem Link è possibile gestire le finanze personali ovunque ci si trovi in qualsiasi momento tramite l’app Credem e l’Internet Banking,

Carta di debito internazionale a canone zero per il primo anno: Credem Link include nel pacchetto una carta di debito internazionale senza costi per il primo anno. Questa carta permette di effettuare pagamenti in Italia e all’estero con smartphone e altri dispositivi, grazie a servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Dopo il primo anno, il canone mensile è di soli 1,5€. In alternativa, è possibile optare per una carta di debito a canone zero su circuito nazionale, perfetta per pagamenti nei negozi e prelievi di contante presso gli sportelli ATM.

Firma elettronica gratuita: La firma elettronica è essenziale per molte operazioni finanziarie online, con Credem Link, questo servizio è gratuito e incluso nell’offerta.

Team di consulenti credem a disposizione: Credem Link offre possibilità di usufruire di un servizio di consulenza personale gratuito da parte dei professionisti di Credem. Durante l’apertura del conto, si potrà scegliere se si desidera ricevere assistenza da remoto o in una delle filiali.

Conto Deposito Più: Credem Link offre anche l’opportunità di aprire un conto deposito per i propri risparmi (Conto Deposito Più) con un tasso di interesse lordo annuo al 4% per nove mesi. Il conto deposito si può attivare in pochi click da Internet Banking o App Credem senza costi di apertura.

Per conoscere l’offerta completa di Credem Link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.