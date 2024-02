Credem Link: conto senza canone e con tasso di interesse del 4%

Credem Link è un conto corrente online lanciato da Credem, una banca Italiana attiva dal 1910, che ti offre una soluzione bancaria completa insieme a diversi servizi per soddisfare le tue esigenze personali. Con un canone completamente gratuito, ti permette di risparmiare facilmente grazie a deposito con un tasso del 4% che puoi richiedere insieme al conto.

Credem Link: il conto conveniente con un tasso di interesse elevato

Credem Link ti da l’accesso a un team di consulenti pronti ad assisterti, sia in filiale che da remoto. In questo modo la banca è sempre raggiungibile, anche se non è presente una filiale nella tua città. I consulenti sono a tua disposizione per aiutarti a gestire le tue finanze e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere.

Il conto include una carta di debito MasterCard gratuita per il primo anno, che ti permette di fare acquisti online e effettuare pagamenti con il tuo smartphone o altri dispositivi, sia in Italia che all’estero. Puoi collegarla ai portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay, Garmin Pay e Mi Pay per pagare istantaneamente alla cassa.

In alternativa, potrai scegliere la Credemcard, una carta di debito su circuito nazionale a canone zero, ideale per pagamenti nei negozi o per prelevare contante dagli sportelli ATM in Italia.

Puoi gestire il tuo conto sia da homebanking che tramite app per smartphone Android e iOS. Inoltre, con Credem Link hai accesso al Conto Deposito Più, un deposito perfetto per risparmiare, grazie al suo tasso del 4% lordo annuo a scadenza per 12 mesi su un minimo di 5000€ depositati sul conto corrente.

Aprire un conto Credem Link è semplice e veloce. Ti serviranno solamente: un documento d’identità valido, una connessione internet stabile e una stanza ben illuminata per il riconoscimento tramite la webcam.

Richiedilo adesso e non lasciarti scappare un tasso di interesse vantaggioso.

