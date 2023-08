Credem Link: il conto a canone zero completo e personalizzato

Nel mondo in continua evoluzione delle finanze personali, è fondamentale avere accesso a soluzioni bancarie che si adattino alle proprie esigenze, che siano convenienti e, allo stesso tempo, allineate con le tecnologie più avanzate. In questa ottica, Credem presenta Credem Link. Questo conto corrente non solo offre un canone zero, ma introduce anche un team di consulenti dedicati e una gamma di servizi digitali all’avanguardia per semplificare la gestione delle finanze personali.

Credem Link combina la flessibilità di un conto online senza canone con l’assistenza personale di consulenti finanziari esperti. Questo connubio consente di accedere ai vantaggi di un conto tradizionale, uniti alla comodità e all’accessibilità offerte dalle soluzioni bancarie digitali.

Un’altra delle caratteristiche distintive di Conto Credem Link è la possibilità di scegliere tra due opzioni di carta di debito. La prima opzione è una Carta di Debito Internazionale con canone zero per il primo anno, che consente di effettuare pagamenti comodamente utilizzando smartphone e altri dispositivi attraverso servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Dopo il primo anno, il canone mensile per questa carta è di soli 1,5€. Per chi preferisce invece una soluzione più legata al territorio, è possibile optare per una Carta di Debito su Circuito Nazionale a canone zero, perfetta per pagamenti nei negozi e prelievi di contante dagli sportelli ATM.

Il servizio di Internet Banking consente di gestire e monitorare le proprie finanze in modo semplice ed efficiente. Attraverso l’app Credem e la piattaforma web, si può avere accesso a strumenti avanzati per controllare le transazioni, visualizzare il saldo e altro ancora.

Infine, per coloro che vogliono far crescere i propri risparmi, il Conto Credem Link offre l’opzione Conto Deposito Più, che garantisce un tasso del 4% lordo annuo a scadenza per nove mesi. Questa è un’opportunità unica per far lavorare i tuoi soldi per te, e puoi attivare questa funzionalità direttamente dal tuo Internet Banking o dall’app Credem senza alcun costo di apertura.

