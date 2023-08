Credem Link: il conto corrente digitale a canone zero

Credem Link è la soluzione perfetta per coloro che cercano un conto corrente senza costi nascosti e con la flessibilità di gesti one online. Questo conto offre una serie di vantaggi e servizi esclusivi, il tutto senza alcun canone annuale.

I servizi offerti da Credem Link

Credem Link mette a disposizione un’App e un servizio avanzato di Internet Banking che consentono di gestire le finanze comodamente dal proprio computer o smartphone, ovunque ci si trovi.

Una Carta di Debito Internazionale a canone zero per il primo anno. Questo consente di effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero, inclusi i pagamenti tramite smartphone con servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Dopo il primo anno, il canone mensile sarà di 1,5€. Se invece si preferisce una carta di debito su circuito nazionale, questa sarà a canone zero e si potrà utilizzare per acquisti nei negozi e prelievi contanti dagli sportelli ATM.

La firma elettronica è un servizio essenziale per la gestione di transazioni e documenti online in modo sicuro. Credem Link include la firma elettronica gratuita, semplificando ulteriormente le tue operazioni finanziarie.

Infine, anche se Credem Link è un conto corrente online, si avrà a disposizione un team di consulenti Credem che sarà possibile contattare sia in filiale che da remoto per un’ assistenza personalizzata.

Oltre ai vantaggi offerti da Credem Link, i nuovi clienti Credem possono anche beneficiare del Conto Deposito Più. Questo conto offre un tasso di interesse lordo annuo del 4% a scadenza per nove mesi sui risparmi. L’attivazione di questo conto è semplice e senza costi aggiuntivi, ed è accessibile direttamente tramite l’Internet Banking o l’App Credem.

Il processo di apertura del conto Credem Link è semplice e veloce. Basta avere a portata di mano un documento d’identità e seguire pochi semplici passaggi.

Per conoscere l’offerta completa di Credem Link clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.