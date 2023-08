Credem Link, il conto corrente online a zero canone

Vuoi aprire un nuovo conto corrente online? Credem potrebbe essere la scelta migliore per tutti quegli utenti che vogliono finalmente poter gestire al meglio il loro denaro. Con Credem hai un conto online a canone zero con un team di consulenti sempre a tua disposizione.

Oltre a permetterti di risparmiare, il conto Credem mette a tua disposizione una carta di debito Internazionale con canone zero il primo anno per pagare anche tramite smartphone o altri device sia in Italia che all’estero, dopo 1,5 euro al mese, o a tua scelta una carta di debito su circuito nazionale a canone zero che potrai usare per pagare nei negozi o per prelevare contante presso gli sportelli ATM.

Il conto credem link può essere aperto da chiunque: è infatti un conto corrente riservato ai nuovi clienti consumatori maggiorenni che risiedono in Italia. Non a caso, per procedere con l’apertura del conto servono pochi e semplici passaggi.

Vuoi entrare in Credem? Ti basterà avere a portata di mano un documento d’identità valido, una connessione internet stabile e utilizzare SPID o riconoscimento tramite video selfie utilizzando la videocamera del tuo dispositivo.

Con Credem, qualunque sia la l’operazione che dovrai portare a termine non avrai nessun problema. Quando avrai bisogno di fare un’operazione urgente, a qualunque ora. potrai procedere in pochi minuti sia dall’App mobile che dall’Internet Banking Credem.

Diventare cliente Credem è facile ed economico: scegli tu la modalità che preferisci, online o di persona. Puoi aprire online il conto corrente Credem Link e scegliere il tuo consulente in una delle 500 filiali Credem. Scopri subito dove si trova la sede più vicina a te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.