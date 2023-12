Credem Link: il conto corrente per chi cerca canone zero

Credem Link è un conto corrente online a canone zero che facilità la gestione dei soldi per le attività più classiche, quali acquisti, invio di denaro, bonifici e altro. Si gestisce agevolmente sia da home banking che, in particolar modo, in mobilità tramite app disponibile per smartphone Android e iOS.

Credem Link: il conto online gratuito per gestire le attività quotidiane

Credem Link offre un servizio a canone zero, permettendoti di gestire le tue finanze senza costi aggiuntivi. Avrai a disposizione un team di consulenti Credem, sia in filiale che da remoto. Non devi quindi preoccuparti nel caso non sia disponibile una filiale nella tua zona.

Con il conto corrente online, puoi scegliere tra una carta di debito internazionale MasterCard con canone zero per il primo anno e di 1,50€ al mese a partire dal secondo, oppure una carta di debito completamente gratuita e compatibile con il circuito nazionale Bancomat. La carta di debito MasterCard ti consente di effettuare pagamenti con smartphone e altri dispositivi in Italia e all’estero, oltre a supportare i portafogli digitali di Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garming Pay e Swatch Pay, con cui puoi pagare istantaneamente con smartphone o smartwatch. I prelievi sono sempre gratuiti presso gli ATM Credem, mentre non hanno commissioni solo per il primo anno presso tutti gli altri distributori.

Puoi accedere al tuo conto corrente online da PC e tramite l’app Credem, per effettuare bonifici, pagare l’F24 semplificato, bollettini tramite QRcode o prenotare un appuntamento con il consulente.

Dopo aver aperto il conto corrente Credem Link, puoi anche attivare il Conto Deposito Più, che ti offre 4% lordo annuo a scadenza per 12 mesi per nuove liquidità di conto corrente (minimo 5.000€).

Per aprire Credem Link tutto ciò di cui hai bisogno è un documento d’identità valido, una connessione internet stabile e una webcam. Vai nella pagina ufficiale, clicca su “Apri conto online” e segui tutti i passaggi indicati, effettuando la verifica, per attivarlo in pochi minuti e ricevere a casa la carta subito dopo.

