Credem Link: il conto digitale a canone zero per sempre

Credem Link è una soluzione bancaria online che offre una varietà di vantaggi e servizi per coloro che desiderano un’esperienza bancaria moderna, flessibile e senza costi nascosti. Con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di carta e l’accesso a un servizio di consulenza dedicato, i clienti possono avere la tranquillità di avere le risorse necessarie per gestire al meglio le proprie finanze.

Il conto Credem Link è un conto completamente digitale e a canone zero che si può aprire online in pochi semplici passaggi.

Credem Link offre un’accessibilità pratica ed efficiente tramite il suo servizio di Internet Banking. Grazie a questa piattaforma, è possibile gestire e monitorare il proprio conto in modo rapido e intuitivo. Sia attraverso il PC che tramite l’app Credem, è possibile visualizzare i movimenti del conto, effettuare bonifici, verificare i saldi, pagare F24 semplificati, pagare bollettini tramite QR code e molto altro ancora. Questo permette ai clienti di avere un controllo completo sulle proprie finanze, accedendo a tutte le informazioni importanti con facilità.

Inoltre, una volta attivato il conto, è possibile richiedere una carta di debito internazionale realizzata in plastica PVC riciclata, con canone zero per il primo anno. Questa carta consente di effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero, offrendo inoltre la possibilità di utilizzare smartphone e altri dispositivi compatibili con servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Dopo il primo anno, il canone per l’utilizzo di questa carta è di soli 1,5€ al mese.

In alternativa, è possibile scegliere una carta di debito senza canone, anche questa in plastica PVC riciclata disponibile, limitata al circuito nazionale. Questa carta può essere utilizzata per pagamenti nei negozi o per prelievi di contante presso gli sportelli degli ATM.

Un altro aspetto interessante del Conto Credem Link è la possibilità di rivolgersi in qualsiasi momento al team di consulenti messo a disposizione dei titolari del conto. Questo servizio offre una connessione diretta con esperti finanziari che possono fornire supporto e consulenza personalizzata.

Per conoscere l’offerta completa di Credem clicca qui.

