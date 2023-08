Credem Link: il conto online senza costi fissi

Credem Link è il conto corrente 100% digitale e senza costi fissi offerto da Credem. Questo conto offre una gamma completa di opzioni di carta, un servizio di Internet Banking avanzato e l’assistenza di consulenti dedicati, il tutto senza costi nascosti.

Il conto offre la possibilità di richiedere una carta di debito internazionale realizzata in PVC 100% riciclato con canone zero per il primo anno. A partire dal secondo anno il canone sarà di 1,50€ al mese. Questa carta consente di effettuare acquisti online e nei negozi fisici sia in Italia che all’estero. Inoltre, supporta le nuove tendenze di pagamento digitale, integrando servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, consentendo di effettuare transazioni in modo sicuro e senza intoppi utilizzando smartphone e dispositivi compatibili.

Per coloro che preferiscono una soluzione su circuito nazionale, il Conto Credem Link offre una carta di debito senza canone per sempre, anche questa sostenibile e realizzata in PVC riciclato.

Il conto Credem Link si può gestire completamente attraverso canali digitali grazie al servizio di Internet Banking avanzato che consente di mantenere un controllo totale delle proprie finanze. Attraverso il PC o l’app mobile Credem, è possibile visualizzare i movimenti del conto, effettuare bonifici, verificare saldi e persino pagare bollettini tramite QR code.

Infine, Credem Link mette a disposizione gratuitamente anche un servizio di consulenza personale con dei professionisti finanziari, in fase di apertura conto è possibile scegliere dove: se in una filiale remota o nella filiale fisica più vicina a te.

La procedura per richiedere il conto corrente Credem Link è semplice e rapida. Il processo si può completare online in pochi minuti con un documento d’identità e un videoselfie, in alternativa è possibile scegliere di utilizzare SPID per una procedura ancora più pratica e veloce.

