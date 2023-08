Credem Link, ricevi fino a 500 euro di buoni Amazon: scopri come

Vuoi aprire un nuovo conto corrente ma non sai quale banca scegliere per la gestione del tuo denaro? Con Credem potrai finalmente semplificare tutte le procedure legare alla gestione del tuo denaro. Diventare cliente Credem è facile perchè sei tu a scegliere la modalità che preferisci, online o di persona. Puoi dunque aprire online il conto corrente Credem Link e scegliere il tuo consulente in una delle 500 filiali Credem.

Credem è sempre a tua disposizione: che si tratti del piccolo prestito per acquistare un elettrodomestico o del mutuo per la casa dei sogni, di proteggere la tua famiglia o investire i tuoi risparmi, in Credem trovi sempre soluzioni sicure perchè tutti i servizi sono stati pensati per stare al lato del cliente.

Perchè oggi parliamo di Credem? Perchè con Credem Link hai un conto online a canone zero con un team di consulenti a tua disposizione, una Carta di debito internazionale con canone zero il primo anno per pagare anche con smartphone e altri device in Italia e all’estero (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ..), dopo solamente 1,5 euro al mese, o a tua scelta una carta di debito su circuito nazionale a canone zero che potrai usare per pagare nei negozi o per prelevare contante presso gli sportelli ATM. Non dimenticare che a tua disposizione c’è anche l’Internet Banking a canone zero, da pc e App Credem, che ti consente di gestire e monitorare le tue finanze in qualsiasi momento e comodamente da casa tua.

Se decidi di affidarti a Credem e inviti un amico puoi vincere fino a 250€ di buoni Amazon. Consiglia Credem a un amico o a un familiare e se diventa cliente, sarai premiato con un buono regalo Amazon del valore di 25 euro! E se sei under 30, fino a 500€ per te.

