Credem Link: canone zero e welcome bonus in Buoni Regalo Amazon

Credem Link è una soluzione bancaria completa che combina la comodità delle operazioni online con l’assistenza personalizzata dei consulenti Credem.

Questo conto corrente online è a canone zero e, con l’offerta in corso, i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 15 ottobre, riceveranno in regalo un Buono Regalo Amazon.it da 100€.

Una volta attivato il conto, si riceverà automaticamente il Buono Regalo tramite email.

Credem Link offre un conto online versatile e conveniente, una delle caratteristiche di Credem Link è l’assenza di canone fisso. Questo permette di usufruire del conto corrente senza dover pagare alcun costo mensile.

Carta di Debito Internazionale

In fase di apertura del conto, è possibile richiedere una Carta di Debito Internazionale, che offre la possibilità di effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero. La carta supporta anche i principali servizi di pagamento digitali come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, e altri. Il canone di questa carta è completamente completamente gratuito per il primo anno. A partire dal secondo anno, è richiesto un canone mensile di 1,5€. In alternativa è possibile optare per una carta di debito nazionale senza canone.

Internet Banking

Credem Link mette a disposizione un servizio di Internet Banking e l’app Credem ,che permettono di monitorare i saldi, effettuare bonifici e gestire le transazioni finanziarie sia da Smartphone che da PC in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Conto Deposito Più

Per coloro che desiderano aumentare i loro risparmi, Credem Link offre anche il Conto Deposito Più, con un tasso di interesse annuo lordo del 4% sui depositi vincolati a 9 mesi per nuove liquidità di conto corrente (minimo 5.000€).

Facile da attivare

La procedura per aprire Credem Link è completamente digitale, basta avere il proprio documento d’identità e verificare la propria indennità con un videoselfie.

Per conoscere l’offerta completa di Credem link clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.