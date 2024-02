Crédit Agricole: 150€ in buoni Amazon se lo apri entro il 29 febbraio

Diventa titolare del conto corrente online di Crédit Agricole entro il 29 febbraio e non perderti un canone completamente gratuito e fino a 150€ di buoni Amazon da spendere per qualsiasi tipologia di acquisto. Con questa promo ottieni anche un consulente dedicato, una carta di debito e altri vantaggi che scopriremo nel dettaglio.

Crédit Agricole: ancora pochi giorni per approfittare della promo!

Ecco come funziona: per ottenere i buoni da spendere su Amazon, diventa titolare di un conto Crédit Agricole entro la data indicata, facendo quindi una transazione con la carta di debito VISA subito dopo l’apertura per ottenere i primi 50€. Successivamente, effettua ulteriori acquisti per avere il resto del 100€.

Tra i vantaggi del conto, c’è un consulente dedicato che è possibile raggiungere in ogni momento via chat, insieme a una carta di debito VISA gratis per i primi due anni. Puoi collegarla ai portafogli digitali di Google Pay, Samsung Pay ed Apple Pay per pagare all’istante con il tuo smartphone o smartwatch alla cassa.

L’applicazione è disponibile per Android e iOS e ti permette tenere sotto controllo tutti i movimenti, ricevere notifiche in tempo reale e gestire le carte nella maniera che più preferisci, regolando i limiti mensili di spesa e prelievo presso gli ATM e sospendendo o riattivando la carta quando necessario. I prelievi sono inoltre gratuiti presso gli ATM del gruppo di tutta Italia.

Con l’app puoi anche parlare comodamente con l’assistenza, sempre tramite chat. Nel caso non ci siano quindi filiali nella tua zona, non ci sarà nessun problema nel mettersi in contatto con la banca!

Ricorda, questa offerta è disponibile solo fino al 29 febbraio. Quindi, se stai pensando di aprire un conto con Crédit Agricole, è il momento di farlo ora! Non perdere questa opportunità di ottenere un bonus di 150€ da spendere su Amazon e diventa titolare del conto adesso.

