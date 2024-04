Credit Agricole: apri il conto online e ottieni fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon

Il conto corrente online proposto da Crédit Agricole rappresenta una soluzione completa e conveniente, che unisce consulenza personalizzata, sicurezza e innovazione digitale.

Canone zero e Buoni Regalo Amazon

Per i nuovi clienti, Credit Agricole offre un canone azzerato per i primi nove mesi. Successivamente è possibile mantenere il canone gratuito per i clienti under 35 e per coloro che accreditano stipendio o pensione, possiedono un patrimonio superiore a 5.000€, o che detengono un dossier titoli attivo. Inoltre, chi apre il conto online entro il 30 aprile può ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo, con la possibilità di accedere ad ulteriori bonus referral invitando amici.

Consulenza personalizzata e App innovativa

Un elemento distintivo è la presenza di un consulente dedicato per ogni cliente, assicurando un’assistenza personalizzata e professionale. L’app della banca, costantemente aggiornata, permette di gestire il conto con estrema facilità, offrendo servizi come appuntamenti in filiale, richiesta di prodotti e quotazioni rapide, notifiche per movimenti di conto e pagamenti istantanei.

Conto Deposito e Carta di Debito Visa

Crédit Agricole offre un tasso del 3,8% annuo lordo per i vincoli di sei mesi sui conti deposito sottoscritti entro il 9 aprile. La Carta di Debito Visa, gratuita per due anni, garantisce massima usabilità e sicurezza, con possibilità di gestione totale tramite l’app per la visualizzazione del PIN e per accedere alle funzionalità di blocco immediato in caso di furto o smarrimento.

Sicurezza e affidabilità

Crédit Agricole garantisce massimi standard di sicurezza, permettendo ai clienti di controllare le spese in tempo reale e di “mettere in pausa” la propria carta Visa Debit, oltre ad offrire il Servizio 3D Secure per acquisti online sicuri.

Per conoscere l’offerta completa di Credit Agricole clicca qui.