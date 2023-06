Crédit Agricole: canone azzerato e bonifici SEPA online inclusi

Crédit Agricole offre un corrente online che permette di gestire l’operatività in autonomia comodamente dall’App Crédit Agricole Italia. In più, si avrà sempre un consulente dedicato, disponibile in filiale o a distanza.

Il conto di Crédit Agricole include bonifici SEPA online gratuiti illimitati e, con la promozione in corso, per chi apre il conto entro il 4 ottobre 2023 il canone di tenuta conto è azzerato.

In più, richiedendo la carta di debito evoluta Crédit Agricole Visa – con canone gratuito per i primi 2 anni – si otterrà anche un welcome bonus di 50€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Per ottenere il bonus basterà aprire il conto entro il 31/07/2023, inserire il codice promozionale «VISA» nel form di apertura e sottoscrivere la richiesta per la carta Crédit Agricole Visa entro il 30/09/2023.

La carta permette di fare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo e può anche essere collegata a Google Pay e Apple Pay per pagare comodamente online e da mobile. I prelievi sono gratuiti su ATM Crédit Agricole (mentre presso altre banche hanno un costo di 2,10 €).

Grazie all’app è possibile in qualsiasi momento verificare i limiti di prelievo della propria carta e visualizzare tutti i movimenti contabilizzati. In più è possibile salvare i propri contatti in rubrica per effettuare i pagamenti con un tap.

Utilizzando la carta di debito Crédit Agricole Visa per i pagamenti tramite POS/wallet digitali o per gli acquisti online, si avrà anche accesso ad un programma di cashback che permette di ottenere fino a 200€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Crédit Agricole offre anche dei conti deposito con dei tassi che arrivano fino a 3,60% annuo lordo per i depositi vincolati 18 mesi.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.