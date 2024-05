Crédit Agricole: canone zero e consulenza dedicata

Il Conto Online di Crédit Agricole rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione bancaria che combina sicurezza, convenienza e tecnologia avanzata.

Zero Canone e consulenza personalizzata

Il Conto Online Crédit Agricole offre un canone zero per i primi nove mesi. Successivamente, il canone può essere azzerato per gli utenti under 35, coloro che accreditano stipendio o pensione. Ogni cliente può beneficiare della consulenza di un consulente dedicato, disponibile sia in filiale sia a distanza.

Promozioni esclusive

I nuovi clienti che aprono il conto online entro il 30 maggio 2024 inserendo il codice promozionale “VISA” e sottoscrivono la Carta Debit Visa, possono ricevere fino a 100€ in Buoni Regalo utilizzando la carta per gli acquisti.

Vantaggi e promozioni del conto online

Crédit Agricole mette a disposizione una Carta di Debito Visa Internazionale gratuitamente per i primi due anni. Questa carta può essere utilizzata sia online sia nei negozi fisici in tutto il mondo, supportando anche i pagamenti tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Sono inoltre disponibili carte di debito su circuito nazionale a canone zero e carte di credito.

Sicurezza e gestione flessibile

La sicurezza è una priorità per Crédit Agricole. La carta di debito Visa offre opzioni avanzate come la pausa temporanea e il blocco in caso di furto o smarrimento, gestibili direttamente dall’app della banca. Inoltre, il servizio 3D Secure aggiunge un ulteriore strato di protezione per gli acquisti online, richiedendo l’uso di un codice personale.

Innovazione tecnologica

L’app di Crédit Agricole è progettata per offrire una gestione completa del conto in modo semplice e intuitivo. Gli utenti possono fissare appuntamenti, richiedere prodotti e servizi, e monitorare le spese in tempo reale tramite notifiche push. Questo livello di accessibilità e controllo fa del Conto Online una soluzione ideale per chi cerca un’esperienza bancaria moderna e senza complicazioni.

Per conoscere l’offerta completa do Crédit Agricole clicca qui.