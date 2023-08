Crédit Agricole: canone zero e un welcome bonus in Buoni Amazon

Con la nuova offerta di Crédit Agricole è possibile risparmiare sui costi bancari e accedere ad ulteriori vantaggi.

Per tutti i nuovi clienti che apriranno un conto Crédit Agricole entro il 4 Ottobre 2023, l’offerta comprende un conto a canone zero, oltre ad un welcome bonus di 50€ in Buoni Regalo Amazon.it per chi richiederà la carta di debito Crédit Agricole Visa in fase di attivazione del conto.

La Carta Crédit Agricole Visa

Oltre al buono regalo, la carta di debito Crédit Agricole Visa offre ulteriori vantaggi. I primi due anni di canone della carta sono gratuiti, consentendo di utilizzare la carta per gli acquisti online e in negozio senza alcun costo aggiuntivo.

Per ottenere il buono regalo da €50,00, ci sono alcune condizioni da rispettare. Sarà necessario completare la richiesta di apertura del conto e la sottoscrizione della Carta entro il 31 ottobre 2023, confermandone la titolarità al 31 dicembre 2023. Per ottenere il bonus è anche necessario inserire il codice promozionale corretto, “VISA” o “UNIBOXCA2023“, nel modulo di richiesta.

Bonus Extra

Scegliendo la carta di debito Crédit Agricole Visa in fase di apertura del conto, è possibile sbloccare ulteriori vantaggi. Effettuando transazioni con la carta, è possibile ottenere un ulteriore Buono Regalo Amazon.it da €25, €50 o €100, a seconda della spesa totale effettuata.

Per beneficiare di questo bonus extra, si dovrà utilizzare la carta Crédit Agricole Visa per effettuare pagamenti tramite POS, wallet digitali o per acquisti online su siti e-commerce. Sarà necessario rispettare la spesa minima richiesta e completare le transazioni entro il termine del 30 settembre 2023.

Le funzionalità del conto

Il conto di Crédit Agricole offre una gestione agevole e veloce attraverso canali digitali. Grazie all’app dedicata, è possibile monitorare i movimenti del proprio conto, verificare i limiti di prelievo, visualizzare il PIN della carta e gestire i limiti di spesa, il tutto direttamente da smartphone.

L’offerta comprende anche bonifici SEPA online gratuiti e illimitati, prelievi gratuiti presso gli ATM Crédit Agricole.

Per il prelievo di contante presso altre banche è previsto un costo di €2,10. I bonifici istantanei hanno una commissione minima di €0,90.

Percredit conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.

