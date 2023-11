Crédit Agricole: con l'offerta under 35 il conto è gratis!

Crédit Agricole è un conto corrente che offre canone e carta completamente gratuiti per coloro che hanno meno di 35 anni. La nuova offerta mette a disposizione un conto completamente digitale, che si può aprire online e gestire tramite smartphone oppure homebanking. L’app permette di rimanere in contatto con la banca, anche se non sono presenti filiali nella vostra zona, oltre a poter gestire comodamente tutti gli aspetti del proprio conto.

Crédit Agricole: l’offerta pensata per chi ha meno di 35 anni

Crédit Agricole ha un conto corrente completamente gratuito per tutti coloro che hanno meno di 35 anni e decidono di aprire il conto. È abbinato a una carta di debito VISA con canone gratuito per 2 anni. Permette di pagare online o in negozio in tutto il mondo, tramite contactless o i portafogli digitali di Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. La sezione dedicata nell’app permette di gestire i limiti giornalieri di spesa e prelievo, anche geografici, nonché sospenderla temporaneamente quando non viene usata. Il PIN è sempre disponibile sia dall’app che dall’home banking, nel caso non lo ricordiate al momento necessario.

Con l’app gestite tutto in pochi tocchi. Oltre a controllare tutti i movimenti in entrata e uscita, nonché visualizzare il credito disponibile, potete pagare con un tap tramite la rubrica per inviare velocemente dei soldi, anche senza sapere l’IBAN se il contatto fa uso del conto. Le notifiche istantanee vi informeranno su tutti i movimenti in entrata e uscita in tempo reale.

Tramite la sezione “Per te” dell’app di Crédit Agricole potete richiedere nuovi prodotti della banca o gestire quelli attualmente attivi, oltre a consultare soluzioni per quanto riguarda prestiti, finanziamenti e altro. Potete prenotare un appuntamento presso la filiale del vostro paese o, in alternativa, avviare una chat con un operatore per qualsiasi richiesta, consultando FAQ e numeri utili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.