Crédit Agricole: conto a canone zero con Next Under 35

Crédit Agricole ha lanciato da un po’ di tempo un’interessante offerta destinata ai giovani: il conto corrente Next Under 35. Si tratta di un prodotto, interamente gestibile da app e home banking, con canone gratuito e carta di debito VISA.

Crédit Agricole: caratteristiche principali

Il conto Next Under 35 offre una serie di vantaggi esclusivi per i giovani. Oltre al canone gratuito per lo stesso conto e per la carta di debito VISA nei primi due anni, offre anche prelievi senza alcuna commissione da tutti gli sportelli ATM del gruppo Crédit Agricole in Italia e in Europa, e bonifici SEPA illimitati gratis. Lo stesso vale per i versamenti di denaro.

Carta di debito VISA

Il conto Crédit Agricole è abbinato a una carta di debito VISA che consente il massimo dell’usabilità, grazie alla compatibilità con i principali portafogli digitali, quali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Può essere gestita dall’app per quanto riguarda i massimali di prelievo e spesa, nonché essere sospesa in qualsiasi momento quando necessario. Il PIN è visualizzabile in ogni momento, quando serve.

Consulenza dedicata

L’applicazione del conto, oltre a consentire di consultare il saldo, attivare nuovi servizi e ricevere notifiche in tempo reale sugli spostamenti, ti permette anche di entrare facilmente in contatto con un consulente dedicato o un operatore della banca. In questo modo, la banca è sempre raggiungibile, anche se non ci sono filiali nella tua zona.

Apertura facile

Per aprire il conto ti basta andare nella pagina ufficiale, fare clic su “Apri il conto” in alto a destra e seguire tutti passaggi indicati. In pochi minuti, la richiesta sarà completa e riceverai la carta pochi giorni dopo direttamente a casa.

Next Under 35 è l’offerta di Crédit Agricole ideale per i più giovani alla ricerca di un conto corrente davvero completo, conveniente e gratuito per svolgere tutte le operazioni quotidiane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.