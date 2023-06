Crédit Agricole: conto a canone zero e Buoni Regalo Amazon

Crédit Agricole offre un corrente online che si può gestire in modo semplice e veloce, direttamente online o tramite l’app dedicata.

Per chi apre il conto online entro il 4 ottobre 2023 il canone di tenuta conto è zero. In più, scegliendo la carta di debito Visa, è previsto un welcome bonus di 50€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Per ottenere il bonus è necessario aprire il conto entro il 31/07/2023, inserendo il codice promozionale «VISA» nel form di apertura e sottoscrivere la richiesta per la carta Crédit Agricole Visa entro il 30/09/2023.

La carta di debito Crédit Agricole Visa è a canone gratuito per i primi 2 anni e permette di fare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo. La carta può anche essere collegata a Google Pay e Apple Pay per pagare comodamente online e da mobile. I prelievi sono gratuiti dagli ATM Crédit Agricole.

Cédit Agricole premia anche gli acquisti fatti utilizzando la carta, sia online che in negozio, offrendo fino a 200€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Tutte le operazioni bancarie e le carte di pagamento dia Crédit Agricole possono essere gestite direttamente tramite l’app dedicata, che permette di tenere sotto controllo i movimenti del proprio conto, verificare i limiti di prelievo, visualizzare il PIN della propria carta e gestire i limiti di spesa, il tutto dal proprio smartphone.

Il conto di Crédit Agricole include bonifici SEPA online gratuiti illimitati, prelievi gratuiti su ATM Crédit Agricole, mentre il prelievo di contante su altre banche è di €2,10. Per quanto riguarda i bonifici istantanei il costo corrisponde a 0,05% dell’importo del bonifico con una commissione minima 0,90€.

