Crédit Agricole: conto gratis e fino a 150€ in buoni Amazon

Il conto corrente di Crédit Agricole è un’ottima opzione per gestire la propria liquidità comodamente da smartphone o home banking. Se lo apri entro il 29 febbraio, il canone è gratuito e in più ottieni fino a 150€ in buoni da spendere su Amazon per qualsiasi acquisto. Si richiede online in poco tempo e ti permette anche di risparmiare, grazie al conto deposito dedicato con cui puoi avere un tasso di rendimento del 4%.

Crédit Agricole: 150€ in buoni Amazon se lo apri ora

Il Conto Online Crédit Agricole offre una serie di vantaggi che lo rendono la scelta ideale per chi cerca un conto corrente online. Prima di tutto, il canone è gratuito se apri il conto entro il 29 febbraio. Inoltre, ottieni anche dei buoni fino a 150€ da spendere su Amazon, di cui 50€ all’apertura e con almeno una transazione effettuata con la carta VISA, e 100€ se utilizzi la carta.

Hai anche la possibilità di far fruttare le tue somme in giacenza, grazie a un deposito con un vantaggioso tasso del 4% annuo lordo per 9 mesi, se lo sottoscrivi entro il 31 gennaio. Con il conto ottieni una carta di debito VISA che puoi collegare facilmente ai portafogli digitali di Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay per pagare subito con smartphone e smartwatch. La gestisci dall’app o da homebanking per quanto riguarda i massimali periodici di spesa e prelievo, oppure per sospenderla e riattivarla quando vuoi.

Ogni transazione è inoltre protetta da 3D Secure di MasterCard, che ti chiede una verifica con codice univoco OTP via SMS.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Con il conto corrente di Crédit Agricole, avrai anche accesso a un consulente dedicato per tutte le esigenze e le richieste. Potrai contattarlo senza problemi anche a distanza anche per consulenza. In questo modo rimani facilmente in contatto con la banca, anche se non è presente una filiale nella tua zona.

Apri ora il conto e scopri tutti i vantaggi!

