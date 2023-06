Credit Agricole, ecco la migliore offerta di giugno 2023

Crédit Agricole mette a disposizione la migliore offerta di giugno 2023 con un conto corrente online ideale per chi cerca una soluzione di risparmio conveniente.

Aprendo questo conto prima del 4 ottobre 2023, puoi usufruire di una soluzione gratuita senza alcun addebito o commissione.

Se opti per la carta di debito Visa, puoi anche ricevere buoni regalo Amazon del valore di € 50. Inoltre, utilizzare la carta per effettuare acquisti online o in negozio permette di ottenere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.

La migliore offerta di giugno 2023? Conto Crédit Agricole

La migliore offerta di giugno 2023 è il conto online di Crédit Agricole, non soltanto perché consente di ricevere in regalo i buoni Amazon, senza costi associati.

Se apri un conto corrente online con Crédit Agricole entro il 4 ottobre 2023, non ti verranno addebitate commissioni a tempo indeterminato.

La gestione del conto avviene tramite l’app, anche se avrai anche accesso a un consulente personale che può assisterti sia di persona in filiale che da remoto.

Per ricevere 50 euro in buoni regalo Amazon.it è necessario aprire un conto corrente online Crédit Agricole entro il 31 luglio 2023 e inserire il codice promozionale “VISA” nel modulo di apertura, nonché sottoscrivere la carta Crédit Agricole Visa entro il 30 settembre 2023.

I nuovi clienti hanno la possibilità di ricevere fino a 200 euro extra in buoni regalo Amazon utilizzando la carta di debito collegata al proprio conto per acquisti effettuati tramite portafogli digitali, POS o transazioni online.

Insieme al conto online Crédit Agricole, potrai usufruire della carta di debito Crédit Agricole Visa che è gratuita per i primi 2 anni.

È dotata di tecnologia contactless ed è compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Inoltre, puoi impostare limiti di spesa e personalizzare la funzionalità della carta secondo le tue esigenze. Clicca sul link qui sotto e apri il conto:

Inoltre, tramite il conto corrente online di Crédit Agricole puoi richiedere la carta di credito Nexi Classic (con canone annuo di 40,99 euro) e godere del vantaggio di pagare gli acquisti nel mese successivo alla transazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.