Crédit Agricole: il canone è gratis con l'offerta Under 35

Avete un’età sotto i 35 anni alla ricerca di un conto corrente che risponda alle tue esigenze? Crédit Agricole ha la soluzione per voi con l’offerta Under 35. Questo prodotto finanziario è infatti stato progettato pensando alle esigenze dei giovani, permettendo di essere facilmente gestito online, sia da smartphone che da home banking.

Crédit Agricole: il conto gratuito per chi non ha ancora compiuto 35 anni

Uno dei principali vantaggi del conto di Crédit Agricole è il canone gratuito per chi ha meno di 35 anni. Insieme al conto, viene fornita una carta di debito VISA con canone zero per i primi due anni. La carta ha la tecnologia contactless ma è compatibile con i portafogli digitali di Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay, offrendoti la massima comodità e flessibilità nei tuoi pagamenti nel pagare con smartphone o smartwatch.

Come ormai tutti i prodotti finanziari di questo tipo, Conto Next Generation Under 35 offre un controllo totale sulla carta: potete impostare i limiti di spesa e prelievo direttamente dall’app, e inoltre, avete la possibilità di sospendere la carta e visualizzare il PIN in qualsiasi momento, garantendo la massima sicurezza.

L’assistenza clienti di Crédit Agricole è sempre a vostra disposizione. L’app permette di richiedere un appuntamento in filiale con pochi tocchi o avviare una chat con un operatore. Questo vi permette di risolvere rapidamente qualsiasi problema o dubbio che potresti avere, anche se non è presente una filiale nel vostro paese.

Riceverete notifiche istantanee su ogni operazione effettuata in entrata e in uscita ed è anche possibile effettuare pagamenti in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario, rendendo le transazioni più semplici e veloci.

Aprire il conto Next Under 35 di Crédit Agricole è molto semplice: è possibile farlo facilmente online in pochi passaggi direttamente dal sito ufficiale per utilizzarlo immediatamente dopo. Basta seguire i passaggi indicati e, terminata la procedura, la carta verrà spedita pochi giorni dopo direttamente a casa.

