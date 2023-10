Crédit Agricole: il conto a canone zero con 200€ di buoni Amazon

Crédit Agricole offre una nuova promozione con cui è possibile aprire un conto corrente a canone zero il quale può essere abbinato a carte di debito o credito, che vi regala anche un massimo di 200€ in buoni Amazon da spendere nei vostri acquisti.

È inoltre possibile aprire un conto deposito con un tasso di interesse del 4% annuo lordo per 9 mesi, se viene sottoscritto entro il 30/11.

Crédit Agricole: il conto completo a portata di app

Scegliendo di aprire il conto Crédit Agricole entro il 31/10, è possibile ottenere da subito un buono Amazon di 50€. Basterà inserire il codice promozionale “VISA” in fase di apertura, sottoscrivendo la carta di debito omonima. Effettuando delle spese da 250€, 500€ e 1000€, potete inoltre vincere rispettivamente altri 25€, 50€ e 100€ di buoni Amazon. Si può arrivare a un totale di 200€ aprendo il conto deposito, che vi regala 50€ in più. Quest’ultimo offre un tasso annuo lordo del 4% sui vincoli di 9 mesi se richiesto entro il 30 novembre dell’anno in corso.

La carta di debito VISA può essere utilizzata per gli acquisti in Italia e all’estero in modalità contactless o collegandola ai portafogli digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Il canone è gratuito per i primi due anni. In alternativa, è possibile scegliere la carta di debito Crédit Agricole Bancomat, con canone gratis per sempre, o la carta di credito Nexi Classic che permette di pagare comodamente a fine mese. Tutte sono controllabili attraverso l’app, dove è possibile decidere limiti di spesa e prelievo, nonché sospendere la carta e riattivarla quando necessario.

L’applicazione Crèdit Agricole consente anche di fissare con pochi tocchi un appuntamento in filiale, nonché richiedere direttamente dall’interfaccia l’apertura del conto deposito o altri prodotti finanziari. Ogni spostamento vi verrà comunicato con notifiche in tempo reale, in modo da avere sempre un occhio sui movimenti. È inoltre possibile trasferire istantaneamente denaro a un altro cliente della banca, anche senza conoscere l’IBAN.

Aprite ora il conto e sfruttate tutti i vantaggi prima che scada la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.