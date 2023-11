Crédit Agricole: il conto a canone zero se hai meno di 35 anni

Il conto corrente di Crédit Agricole è attualmente in promozione per coloro che hanno meno di 35 anni, offrendo un canone e una carta completamente gratuiti, un consulente dedicato e altri vantaggi.

Si può richiedere online in poco tempo ed è interamente gestibile dallo smartphone, con un’applicazione che permette controllare facilmente tutto ed essere subito informati sui movimenti.

Crédit Agricole: conto corrente gratuito per gli utenti che hanno meno di 35 anni

Crédit Agricole è un conto corrente abbinato a una carta di debito VISA, con canone gratuito per due anni. È compatibile con i portafogli digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, per pagare comodamente con smartphone, smartwatch o tablet ed è interamente gestibile dalla sezione dedicata dell’app, che consente di bloccare temporaneamente la carta o impostare limiti di spesa per i pagamenti e i prelievi, anche in base alla posizione geografica. Se avete dimenticato il PIN, potete visualizzarlo velocemente dalla sezione dedicata.

L’applicazione per Android e iOS consente di avere una panoramica veloce del credito disponibile, nonché di tutti i movimenti, anche attraverso notifiche in tempo reale per le transazioni effettuate in entrata e uscita. Con pochi tocchi potete richiedere un appuntamento in filiale con il vostro consulente dedicato, prodotti in app, oppure pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Crèdit Agricole è sempre raggiungibile anche se non c’è alcuna filiale nel vostro paese: sempre dall’app, potete attivare una chat con un’operatore per qualsiasi richiesta, trovare numeri utili oppure consultare tutte le domande frequenti, per ottenere la risposta che più fa per voi al momento.

Richiedere il conto è facile. Basta recarsi nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri il conto”, in alto a destra. Seguite la procedura, fornendo tutte le informazioni e i documenti di identità richiesti e il conto sarà attivo poco dopo, mentre la carta verrà recapitata direttamente a casa in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.