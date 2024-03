Crédit Agricole: il conto che ti regala 250€ in buoni Amazon!

Alla ricerca di un conto corrente senza canone? Apri Crédit Agricole entro il 28 marzo e ottieni un canone completamente gratuito, oltre a un consulente completamente dedicato e fino a 250€ in buoni che puoi spendere per qualsiasi acquisto tu voglia su Amazon!

Crédit Agricole Conto Online: come ottenere i buoni Amazon da 250€

Approfittare della promo Crédit Agricole è facile. Basta richiederlo entro il 28 marzo e, in fase di richiesta, inserire il codice promozionale VISA selezionando in seguito la relativa carta di debito. Effettua quindi subito delle transazioni per ottenere i primi 100€, mentre invitando un massimo di 6 amici, puoi ricevere il resto dei 150€.

Carta di debito VISA

Oltre a un canone completamente gratuito, il conto è abbinato a una carta di debito VISA che puoi controllare direttamente dalla tua area privata, sia da homebanking che da app per smartphone Android o iOS. Può essere associata ai portafogli virtuali di Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagare velocemente con il telefono o lo smartwatch in tutte le casse con POS dei negozi fisici. Oltre a ciò, puoi anche visualizzare il PIN quando necessario sempre dall’area privata, se lo hai dimenticato, nonché regolare i massimali di spesa e prelievo. È gratuita per i primi 2 anni.

Banca sempre raggiungibile

Con Crédit Agricole non ci sarà alcun problema se non è presente alcuna filiale nella tua zona! Puoi infatti sempre parlare con un operatore o con il consulente dedicato prenotando una conversazione tramite chat dall’applicazione o dal PC. Sei quindi sempre in contatto con la banca per qualsiasi tipologia di necessità.

Facile da aprire

Conto Online si apre direttamente dalla pagina ufficiale, senza la necessità di recarsi o telefonare a una filiale. Ti basta fare clic su “Apri il conto” in alto a destra, preparare i documenti di riconoscimento, la webcam o un bonifico per la verifica e firmare i contratti alla fine per aprirlo da subito e ricevere pochi giorni dopo la carta direttamente a casa, all’indirizzo che hai indicato.