Crédit Agricole: il conto che ti regala buoni Amazon fino a 150€

Il conto corrente Crédit Agricole può essere un’opportunità ghiotta da non lasciarsi scappare entro il 29 febbraio. Aprilo adesso per avere diritto a un canone gratuito, un consulente personale e fino a ben 150€ di buoni Amazon da spendere per qualsiasi acquisto. Grazie alla sua natura completamente digitale, il conto permette di essere gestito facilmente sia da homebanking che da smartphone.

Crédit Agricole: attivalo entro il 29 febbraio e ottieni 150€ in buoni Amazon

Per ottenere i 150€ in buoni Amazon, ti basta diventare titolare di Crédit Agricole entro il 29 febbraio. Una volta attivato il conto, effettua quindi subito una transazione per ottenere i primi 50€. Gli altri 100€ ti verranno dati con i successivi acquisti.

La carta di debito VISA fornita con il conto offre numerosi vantaggi. Puoi collegarla ai portafogli digitali Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay per effettuare pagamenti istantanei attraverso il tuo smartphone o smartwatch nei negozi fisici. Inoltre metti in pausa la carta quando vuoi con un tocco dall’app, o un clic dall’homebanking, per riattivarla quando necessario. Lo stesso puoi fare per visualizzare il PIN, quando l’hai dimenticato.

L’applicazione, disponibile per smartphone Android e iOS, ti permette anche di fissare un appuntamento in filiale o di contattare direttamente l’assistenza o il consulente. In questo modo, la banca è sempre raggiungibile, anche se non c’è una filiale nella tua zona. Non manca naturalmente la sezione dedicata dove puoi regolare a piacimento i massimali periodici della carta, riguardo a spesa e prelievo presso gli ATM. I prelievi che effettui negli sportelli automatici del gruppo sono completamente gratuiti.

Il conto di Crédit Agricole non solo è conveniente, ma anche incredibilmente facile da aprire. Puoi richiederlo in soli 5 minuti, seguendo la procedura dalla pagina ufficiale, per ricevere successivamente la carta direttamente a casa.

Il conto corrente di Crédit Agricole è un’opportunità eccellente per chiunque stia cercando un conto corrente conveniente e ricco di funzionalità. Con i buoni Amazon inclusi, è un’offerta che non puoi lasciarti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.