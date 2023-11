Crédit Agricole: il conto corrente dedicato ai giovani

Crédit Agricole è un conto corrente dedicato ai giovani sotto i 35 anni, grazie all’offerta Under 35 con cui è possibile avere canone e carta gratuiti. Si apre facilmente online attraverso semplici passaggi ed è subito pronto per essere utilizzato negli acquisti online e nei negozi fisici.

Crédit Agricole: caratteristiche e vantaggi del conto per gli under 35

Il Conto Online Crédit Agricole è un conto corrente 100% digitale. Questo significa che tutte le operazioni bancarie possono essere eseguite online, rendendo la gestione del conto facile e conveniente.

In fase di apertura del conto, è possibile richiedere la carta Visa Crédit Agricole, che può essere utilizzata sia in Italia che all’estero per effettuare pagamenti online e da smartphone. La carta ha un canone gratuito per i primi 2 anni e consente di pagare sia tramite contactless che i portafogli digitali di Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. In ogni momento, è possibile modificare i limiti di spesa e prelievo nell’area privata, nonché abilitare o meno i pagamenti all’estero e sospendere la carta quando non viene utilizzata. Se non lo ricordate, il PIN è visualizzabile in qualsiasi momento è necessario.

Con l’app è possibile richiedere con pochi tap un appuntamento in filiale, oppure avviare rapidamente una chat per parlare con un’operatore per qualsiasi richiesta, nonché consultare le FAQ e trovare i numeri utili. Non manca una sezione dedicata all’apertura di altri prodotti bancari. Per ogni transazione effettuata, riceverete notifiche istantanee ed è inoltre possibile inviare denaro senza conoscere l’IBAN del destinatario, se anch’esso fa uso del conto Crédit Agricole.

Il Conto Online Crédit Agricole è un’opzione bancaria solida per le persone sotto i 35 anni. Con il suo canone gratuito, la possibilità di gestire il conto online e il bonus di benvenuto, offre una serie di vantaggi che lo rendono un’opzione attraente per i giovani che cercano una soluzione bancaria completa.