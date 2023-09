Crédit Agricole: invita i tuoi amici e ottieni fino a 300€ in Buoni Regalo Amazon.it

Il Conto Online Crédit Agricole è un conto corrente che include un pacchetto di vantaggi con Buoni Regalo Amazon.it, una carta di debito versatile e la possibilità di ottenere fino a 300€ invitando i propri amici.

Una volta aperto il proprio Conto Corrente Crédit Agricole, nalla sezione “Invita un amico” dell’app, sarà disponibile un codice promo personale che si potrà condividere attraverso Whatsapp, Instagram o qualsiasi altro mezzo.

Apri online il conto Crédit Agricole

Ogni volta che uno dei tuoi amici apre un conto online Crédit Agricole utilizzando il tuo codice promo e effettua almeno 1 pagamento con la carta online o in negozio entro 60 giorni dall’apertura, sia tu che il tuo amico riceverete un Buono Regalo Amazon.it del valore di 50€. È possibile invitare fino a un massimo di 6 amici si desidera e guadagnare fino a 300€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Vantaggi aggiuntivi

Il conto Crèdit Agricole è a canone zero per inuovi clienti che lo apriranno online entro il 4 ottobre, e in include prelievi illimitati presso tutti gli ATM del gruppo e bonifici online gratuiti. Inoltre, è possibile richiedere la Carta di Debito Crèdit Agricole Visa a canone zero per due anni.

La Carta di Debito Visa è completamente gestibile tramite l’app o il servizio di home banking. È possibile in qualsiasi momento modificarne i limiti di spesa, attivare o disattivare la carta per i pagamenti online o all’estero e avere sempre a portata di mano il PIN, visualizzabile direttamente dall’app o dal sistema di home banking. Questo ti dà il controllo totale sulla tua carta e sulle tue finanze.

La Carta di Debito Crédit Agricole Visa è pienamente compatibile con i servizi di pagamento mobile più diffusi, tra cui Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Questo significa che è possibile aggiungere la propria carta a questi portafogli digitali e utilizzarla per pagamenti contactless con il proprio smartphone.

Infine, utilizzando la carta Crédit Agricole Visa per i propri acquisti, è possibile ottenere fino a 100€ aggiuntivi in Buoni Amazon.it, in base alla spesa effettuata.

Nel dettaglio si riceveranno:

25€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 250€.

50€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 500€.

100€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 1.000€.

Per conoscere l’offerta completa do Crédit Agricole clicca qui.