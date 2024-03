Crédit Agricole: occasione d'oro per avere 250€ in buoni Amazon!

Stai setacciando la rete per cercare un conto corrente gratuito? Sei fortunato, perché puoi averlo con Crédit Agricole insieme a diversi vantaggi esclusivi, come per esempio ottenere facilmente buoni Amazon fino a 250€ per acquistare qualsiasi cosa nell’e-commerce e farti un regalo! Ecco come ottenerli.

Crédit Agricole: il regalo da non perdere

Con Crédit Agricole è facile ottenere i buoni. Ti basta diventare titolare entro il 28 marzo, completando la procedura online e, in fase di richiesta, selezionare la carta di debito inserendo il codice promozionale VISA. Dopo l’apertura effettua un acquisto con la carta, per ottenere i primi 100€. Invitando degli amici ad aprire il conto corrente tramite il tuo codice promo, potrai avere il resto dei 150€, per un totale di 250€.

Crédit Agricole: caratteristiche principali

Canone zero : Conto Online non prevede alcun canone mensile. Puoi gestire il tuo denaro senza costi aggiuntivi e risparmiare sui servizi bancari.

: Conto Online non prevede alcun canone mensile. Puoi gestire il tuo denaro senza costi aggiuntivi e risparmiare sui servizi bancari. Carta di debito Visa : gratuita per i primi 2 anni, ti consente di pagare tramite i portafogli digitali di Google Pay, Samsung Pay e Apple pay, nonché prelevare gratuitamente presso tutti gli ATM del gruppo e visualizzare il PIN direttamente dall’app, se lo hai dimenticato.

: gratuita per i primi 2 anni, ti consente di pagare tramite i portafogli digitali di Google Pay, Samsung Pay e Apple pay, nonché prelevare gratuitamente presso tutti gli ATM del gruppo e visualizzare il PIN direttamente dall’app, se lo hai dimenticato. Consulente dedicato: hai bisogno di assistenza? Un consulente sarà a tua disposizione per rispondere alle tue domande e supportarti nella gestione del conto.

Non c’è alcuna filiale nella tua zona? Non preoccuparti! Puoi sempre prenotare una chat dall’app per contattare l’assistenza e rimanere in contatto con la banca quando ti serve!

Come aprire il conto online

Aprire Crédit Agricole è semplice. Ti basta andare nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri il conto”. Segui tutti i passaggi, tenendo pronti i documenti di riconoscimento ed effettuando la verifica con webcam o bonifico, per firmare alla fine i contratti.

Diventa ora titolare e non perderti i vantaggi offerti dal conto Crédit Agricole!