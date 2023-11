Crédit Agricole: ottieni un conto gratis con l'offerta Under 35

Crédit Agricole permette di avere conto e carta a canone zero grazie all’offerta Under 35, dedicata a coloro che hanno meno di 35 anni. Si apre comodamente online e permette di essere facilmente consultato grazie all’app per smartphone, che offre un contatto diretto con la banca anche se non è presente alcuna sede nella vostra zona.

Crédit Agricole: il conto ideale se avete meno di 35 anni

Con l’offerta Under 35, Crédit Agricole fornisce un conto corrente gratuito abbinato a una carta di debito VISA. La carta ha canone gratis per 2 anni e permette di pagare sia tramite contactless che con i portafogli digitali di Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Dall’area privata, è possibile impostare i limiti giornalieri e mensili per spesa e prelievi presso gli ATM, nonché procedere a sospendere temporaneamente la carta per qualsiasi ragione. Il PIN è visualizzabile in ogni istante direttamente dall’interfaccia, quando necessario.

L’app del conto consente di richiedere e fissare un’appuntamento in filiale in pochi tocchi, ma nel caso non ne sia presente una nella vostra città, è possibile parlare subito con un operatore via chat, oppure consultare le faq e trovare tutti i numeri utili. Dalla sezione dedicata è possibile attivare ulteriori prodotti, mentre la pagina principale fornisce una panoramica rapida sul bilancio e i movimenti in entrata e uscita, con notifiche istantanee ogni qual volta viene effettuata una transazione. Permette inoltre di pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Potete aprire Crédit Agricole direttamente dalla pagina dedicata, facendo clic su “Apri il Conto” in alto a destra. Seguendo i passaggi della procedura, fornite i dati personali richiesti, completando il profilo e identificandovi in videocamera o con un bonifico. Firmate infine i contratti digitali per finalizzare e avere il conto già attivo, pronto per essere usato, con la carta che verrà recapitata pochi giorni dopo direttamente a casa.

