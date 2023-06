Crédit Agricole propone buoni Amazon e canone zero

È difficile trovare qualcuno che non sia alla ricerca di un conto corrente a canone zero. Sebbene esistano molte opzioni, è importante notare che possono avere requisiti specifici, come uno stipendio minimo o altre condizioni.

Fortunatamente, Crédit Agricole offre un’opzione completamente gratuita se apri il conto prima del 4 ottobre.

Inoltre, hai la possibilità di guadagnare buoni Amazon fino a 300 euro invitando amici o utilizzando la tua carta Visa.

Gestisci facilmente il tuo conto corrente a canone zero con i servizi bancari di Crédit Agricole

Hai la possibilità di gestire il tuo conto corrente Crédit Agricole attraverso due comode modalità: un’applicazione per PC o per smartphone disponibile sia per Android che per iOS.

Con questa app, puoi monitorare facilmente tutti i tuoi fondi in un unico posto. La home page dell’app mostra un riepilogo completo della tua liquidità disponibile e dei tuoi investimenti.

Con Crédit Agricole puoi eseguire una varietà di transazioni finanziarie come bonifici SEPA senza commissioni, sottoscrizioni di polizze per eventi imprevisti e persino scambiare denaro con i tuoi contatti senza bisogno di un IBAN.

La carta di debito Visa è collegata al conto corrente e può essere utilizzata insieme a portafogli digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Le ultime misure di sicurezza sono presenti per salvaguardare tutte le transazioni. Ogni acquisto viene confermato con un codice 3D Secure personalizzato, mentre la carta può essere temporaneamente sospesa sia dall’app che dall’interfaccia dell’home banking.

Per usufruire dei vantaggi dell’apertura di un conto corrente a canone zero devi farlo entro il 31 luglio e inserendo il codice “VISA“.

Se usi la tua carta Visa entro il 30 settembre, potrai ricevere i tuoi primi 50 euro in buoni Amazon. Inoltre, l’utilizzo di questa carta ti consente di arrivare fino a 200 euro.

Questi buoni possono essere guadagnati effettuando acquisti attraverso vari mezzi, come in negozio, tramite POS o portafoglio digitale o online.

Quando usi il tuo codice promozionale per far aprire un conto corrente Crédit Agricole ai tuoi amici, guadagnerai un premio di 50 euro per ogni conto aperto.

Puoi invitare fino a 6 amici, arrivando quindi a un massimo di 300 euro. Inizia subito a guadagnare i buoni aprendo il tuo conto oggi cliccando sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.