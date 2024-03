Crédit Agricole: richiedilo adesso per avere 250€ in buoni Amazon

Approfitta dell’offerta rinnovata da parte di Crédit Agricole, il conto corrente che ti regala buoni Amazon fino a 250€, un canone totalmente gratuito e un consulente interamente dedicato, e diventa titolare entro il 28 marzo per non perdere tutti questi vantaggi!

Crédit Agricole: 250€ in buoni Amazon se diventi titolare entro il 28 marzo

Ottenere il bonus è veramente semplice. Ti basta andare nella pagina ufficiale di Crédit Agricole, fare clic su “Apri il conto”, in alto a destra, e iniziare la procedura online fornendo i dati richiesti. Dopo aver compilato il tuo profilo, identificati tramite webcam e firma i contratti per completare la richiesta e attivare il conto. Una volta arrivata la carta, inizia da subito ad effettuare delle transazioni per ricevere il bonus.

La carta di debito VISA ti consente di utilizzare i portafogli digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, per pagare in maniera istantanea alla cassa di ogni negozio con smartphone o smartwatch. Oltre a poterla utilizzare senza problemi in tutto il mondo, grazie al circuito di pagamento, i prelievi sono completamente gratuiti e illimitati presso gli ATM del gruppo. Puoi visualizzare il PIN direttamente dall’area privata dell’app o dell’home banking, se l’hai dimenticato e sempre da qui modifichi i massimali periodici di spesa e prelievo, oppure disattivi e riattivi rapidamente la carta.

La banca è sempre raggiungibile, anche se non è presente una filiale nel tuo paese! Ti basta aprire l’app, prenotare una chat, e parli velocemente con il consulente che con l’assistenza per qualsiasi tipologia di richiesta.

Vuoi ottenere di più? Puoi invitare fino a sei amici, tramite il codice promo che ti verrà fornito tramite l’app, per ottenere ulteriori 150€ in buoni Amazon! Riceverai un buono di 25€ ogni volta che inviterai un amico ad aprire il conto.

Non perdere l’occasione offerta da Crédit Agricole e diventa ora titolare!