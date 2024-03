Crédit Agricole: solo poche ore per ottenere buoni Amazon da 250€

Rimangono ancora poche ore per approfittare dell’ultima promozione Crédit Agricole e ottenere buoni Amazon fino a 250€, diventando titolari di Conto Online, con un canone completamente gratuito e un consulente dedicato.

Crédit Agricole: diventa subito titolare per avere un buono Amazon di 250€

Per diventare titolare di Conto Online, basta andare nella pagina dedicata di Crédit Agricole e fare clic su “Apri il conto”. Seleziona la filiale, inserisci i tuoi dati anagrafici, quindi scegli la carta di debito e inserisci il codice promozionale VISA per attivare l’offerta. Una volta che avrai effettuato la verifica con la webcam o un bonifico, firma i contratti per aprire subito il conto corrente.

Con Conto Online, il canone è completamente gratuito e potrai anche svolgere le normali operazioni bancarie, come prelievi illimitati gratuiti pressi gli ATM del gruppo, versamenti, bonifici online e tramite applicazione, disponibile per Android e iOS, e addebiti diretti per le utenze.

La carta di debito Crédit Agricole VISA è compatibile con i portafogli digitali di Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay per pagare alla cassa dei negozi con smartphone o smartwatch. Ovviamente la metti in pausa o la riattivi quando vuoi dalla sezione apposita, oltre ad impostare le cifre massime mensili per i prelievi e la spesa. L’app consente anche di visualizzare velocemente il PIN quando serve. La carta è gratuita per i primi 2 anni.

L’applicazione consente di monitorare in tempo reale tutti i movimenti con notifiche push. Tutte le transazioni in uscita sono verificate con il servizio 3D Secure, che effettua una verifica con un codice OTP spedito via SMS al tuo numero di telefono che hai collegato al conto.

Sia il consulente che l’assistenza sono sempre disponibili: se c’è una filiale nella tua zona puoi prenotare un’appuntamento dall’applicazione, altrimenti puoi contattare tranquillamente Crédit Agricole tramite la chat dell’app.

Apri ora il conto e non lasciarti scappare l’offerta!