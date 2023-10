Crédit Agricole: ultimo giorno per vincere 1 anno di affitto gratis!

La promozione Under 35 di Crédit Agricole è arrivata al termine. È infatti l’ultimo giorno in cui è possibile approfittare di questa occasione per vincere 1 anno gratuito d’affitto, nonché avere un conto corrente a canone zero, insieme a una carta di debito, un bonus di benvenuto di 50€ e numerosi buoni Amazon.

Per farlo, vi basta richiedere ora il conto attraverso la pagina ufficiale. Ecco cosa potete ottenere.

Crédit Agricole: ultima occasione per vincere 1 anno di affitto

Se aprite entro oggi Crédit Agricole, potrete partecipare al concorso per vincere 1 anno gratuito di affitto. Completando la richiesta d’apertura per risultare titolari almeno entro il 10 novembre, sarete automaticamente parte all’estrazione che avverrà entro il 31 gennaio. In caso di estrazione, verrete notificati tramite telefonata o email per accettare il premio.

Oltre a ciò, il conto corrente avrà inoltre un canone gratuito e viene fornito con una carta di debito VISA, a canone zero per i primi 2 anni. Consente di essere collegata ai portafogli digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay e si può gestire interamente dall’app, per quanto riguarda limiti di spesa e prelievo o sospensione temporanea.

Aprendo Crédit Agricole riceverete un bonus di benvenuto di 50€ da spendere su Amazon, ma se lo fate online, potrete avere fino a 150€. Invitando inoltre fino a 6 amici, la cifra può ulteriormente salire a 300€, insieme ad altri 100€ se utilizzate la carta per gli acquisti o la collegate ai portafogli digitali.

Con l’applicazione disponibile per Android e iOS avrete tutto sotto controllo. Ricevete notifiche istantanee su ogni movimento effettuato con il conto, oltre a visualizzare tutte le operazioni in entrata e uscita. Potete inviare denaro senza conoscere l’IBAN dei destinatari che fanno uso di Crédit Agricole. Se avete la necessità di fissare un appuntamento con un consulente, potete farlo direttamente dall’interfaccia, scegliendo il giorno e l’ora.

Non lasciatevi sfuggire l’offerta e aprite oggi stesso il conto!

