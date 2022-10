Credito d'imposta: come risparmiare il 30% sulle commissioni

Sapevi che è possibile risparmiare sulle commissioni addebitate per l’utilizzo del POS? La misura si chiama Credito d’Imposta e permette di detrarre ben il 30% delle spese di commissione, semplicemente compilando un modello F24 da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Ma come funziona nel dettaglio? Ce lo spiega il team di SumUp.

Come funziona il Credito d’Imposta

A partire dal 1 luglio 2020, il decreto fiscale prevede la possibilità di ricevere un Credito d’Imposta pari al 30% sulle commissioni pagate ai prestatori di servizi di pagamento digitali. L’agevolazione si applica a tutte le attività (compresi liberi professionisti e artigiani) con un servizio di pagamento tracciabile, che nell’anno precedente non abbiano ricevuto ricavi superiori ai 400 mila euro: si tratta quindi di un ottimo incentivo, soprattutto per le piccole realtà.

Per ricevere il Credito è necessario compilare il modello F24, dichiarando i costi di commissione pagati ai prestatori di servizi di pagamento in un determinato lasso di tempo, che può essere ad esempio mensile. Questo modello, poi, dovrà essere trasmesso telematicamente utilizzando il codice tributo 6916 all’Agenzia delle Entrate, inserendo tutti i dettagli necessari.

Bonus fiscale del 30% e zero costi fissi: il massimo del risparmio

Il Credito d’Imposta ti permette di risparmiare una discreta somma di denaro, ma è possibile risparmiare ancora di più? La risposta è sì: affidandosi, ad esempio, a delle soluzioni di pagamento che offrono zero costi fissi e zero vincoli di contratto.

Una di queste è SumUp, che – oltre al costo sull’acquisto del lettore una tantum (39,99 euro) e di commissione pari all’1,95% per transazione – non presenta ulteriori costi extra di gestione. Niente costo di attivazione del servizio, nessun canone mensile, nessun costo di assistenza. In poche parole, quando non lo usi, il POS non ti costa nulla – a differenza delle tariffe tradizionali.

Il POS SumUp Air è smart e accetta qualsiasi metodo di pagamento, dal contactless al Chip&Pin, passando per Google Pay e Apple Pay. Inoltre, è pensato per funzionare in mobilità: può essere trasportato ovunque grazie alle dimensioni tascabili, alla scocca senza fili e alla batteria a lunga durata in grado di sostenere fino a 500 pagamenti, funziona attraverso connessione Bluetooth e può collegarsi direttamente allo smartphone o al tablet.

SumUp non richiede l’apertura di un nuovo conto, basta inserire le coordinate bancarie già esistenti per ricevere gli accrediti. Una volta acquistato il lettore, potrai iniziare ad accettare subito pagamenti grazie all’applicazione gratuita, senza lunghe burocrazie. Con SumUp puoi richiedere il bonus fiscale in quanto prestatore di servizio di pagamento: ecco come richiederlo.

Se non sei ancora cliente SumUp, iscriviti direttamente a questo link e richiedi il tuo terminale. Bastano soltanto cinque minuti , la procedura è completamente online e lo riceverai direttamente a casa tua.

, la procedura è completamente online e lo riceverai direttamente a casa tua. Scarica il resoconto per il Credito d’Imposta dalla Dashboard su sumup.me cliccando su Home – Vendite e poi I miei Resoconti, selezionando poi Il resoconto per il Credito d’Imposta.

per il Credito d’Imposta dalla Dashboard su sumup.me cliccando su Home – Vendite e poi I miei Resoconti, selezionando poi Il resoconto per il Credito d’Imposta. Compila il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate inserendo i costi di commissione pagati in un determinato periodo di tempo.

dell’Agenzia delle Entrate inserendo i costi di commissione pagati in un determinato periodo di tempo. Ottieni il Credito d’Imposta in compensazione a partire dal mese successivo in cui la spesa è stata effettuata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.