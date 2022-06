Criptovalute: il consumo energetico del mining attenziona la Casa Bianca

Il tema del mining delle criptovalute sta attenzionando la Casa Bianca. Infatti, l’Amministrazione Biden ha deciso di intensificare i controlli dopo aver esaminato l’energia che questa industria consuma, unita ai costi climatici e al suo impatto ambientale.

In altre parole, si sta avviando una politica che riduca le emissioni del mining delle criptovalute. Per la prima volta ci si inserirà in un settore ancora poco conosciuto dalle amministrazioni e che richiede un profondo studio.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, gli Stati Uniti vedono nel mining una minaccia ai piani e agli obiettivi climatici stabiliti dal Paese per il prossimo futuro. Inoltre, questa industria sta mettendo a dura prova la sua rete elettrica.

Non si capisce se quanto previsto dalla Casa Bianca penalizzerà o meno il mining della Nazione. Ad ogni modo, ci sono voci che differiscono sulle opinioni. Jesse Morris, CEO di Energy Web, società tecnologica di decarbonizzazione per i servizi pubblici e i consumatori, ha dichiarato:

Faccio davvero fatica a vedere una sorta di approccio a bastone. Penso che il miglior rapporto qualità-prezzo sarà l’istruzione e la divulgazione del mining di bitcoin, e anche questo invierebbe un segnale enorme.

Il grande indicatore che indica quando abbiamo una trazione è un investitore che esce e dice: “Questo è quello che voglio usare”.

Criptovalute e mining: presto l’intervento dell’Amministrazione Biden

Dopo che la Russia ha annunciato di voler regolamentare il mining di criptovalute, ecco il turno degli Stati Uniti. Il tema è caldo e un grande Paese come l’America non poteva certo rimanere indietro e farsi bagnare il naso da chi ha da poco penalizzato con le recenti sanzioni internazionali.

A breve, difatti, potremmo assistere a un intervento dell’Amministrazione Biden per gestire il crescente sviluppo dell’industria di mining di criptovalute. Costa Samaras, assistente principale del Direttore per l’Energia per l’Ufficio per la Politica Scientifica e Tecnologica della Casa Bianca, in merito a mining ed energia ha spiegato:

È importante, se questo farà parte del nostro sistema finanziario in modo significativo, che sia sviluppato in modo responsabile e riduca al minimo le emissioni totali.

Quando pensiamo alle risorse digitali, deve essere una conversazione sul clima e sull’energia.

Ciò non vuol dire implicitamente che la Casa Bianca avvierà una lotta all’ultimo sangue contro il mining di criptovalute. Al contrario, potrebbe invece provvedere una regolamentazione che aiuti questo settore a provvedere sistemi sempre più eco friendly e meno impattanti nei confronti dell’ambiente.

