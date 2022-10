L’adozione delle criptovalute sta aumentando enormemente e sempre più casi lo confermano. Non stupisce quindi che esperti del settore prevedano un mondo sempre più digitalizzato del trading e dell’economia di tutti i giorni. L’aspetto interessante è che le analisi vedono la criptosfera come protagonista.

Ad aver detto chiaramente che le criptovalute saranno il futuro del denaro è stato l’ex CEO di Morgan Stanley, la principale banca degli Stati Uniti con sede a News York. In occasione di una recente intervista con la CNBC, John Mack ha dichiarato senza troppi giri di parole:

Tra cinquant’anni, penso che le cose saranno ancora più elettroniche e guidate sempre di più dagli input degli esseri umani nei computer su come fare trading, come correre rischi e assicurarsi che non superino i propri limiti. Prendi le criptovalute. È difficile per me capire perché hanno valore. Tuttavia, tra 50 anni, questo sarà forse un sistema enorme per le transazioni monetarie.

Criptovalute e futuro: a cosa dobbiamo prepararci con la criptosfera

Sembra che sia partita una corsa unidirezionale verso il mondo degli asset digitali. MasterCard vuole rendere le crypto un metodo di pagamento quotidiano. Dall’altra parte del mondo, in Brasile e più precisamente a Curitiba si vuole attivare i pagamenti delle tasse in criptovalute. E queste sono solo due delle ultime notizie di questi giorni a tema crittografia.

Quindi si presuppone che il futuro sarà un salto importante nella criptosfera. Gli asset digitali sono sempre più considerati come il denaro del futuro e ci sono davvero tante grandi società e istituzioni che stanno investendo molto su questa tecnologia. Perciò è necessario guardare alla criptosfera con attenzione liberandosi dai pregiudizi, a volte comprensibili.

Addirittura MasterCard sta supportando l’adozione di criptovalute nelle banche tradizionali. Ciò significa che sono tantissimi gli utenti che si aspettano una diffusione capillare di questi strumenti e che vogliono iniziare ad addentrarsi sfruttando però un ecosistema che li faccia stare tranquilli, infondendogli sicurezza e tranquillità come può fare solo il loro istituto di credito.

John Mack, ex CEO di Morgan Stanley, vede un futuro per Bitcoin e crypto. Tant’è che, proprio durante la sua intervista con la CNBC, ha rivelato apertamente che con il suo family office ha “alcune posizioni a titolo definitivo in criptovalute“.

