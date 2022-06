Crypto e musica: Binance sul palco con The Weeknd

A soli 32 anni e con già cinque album in studio pubblicati alle spalle (l’ultimo, intitolato Dawn FM, è uscito a inizio 2022), il canadese The Weeknd è l’artista scelto da Binance per il suo esordio nel mondo della musica. L’exchange di criptovalute numero uno al mondo per volume di transazioni processate sarà sponsor del tour mondiale in partenza il mese prossimo.

La stretta di mano porterà tra le altre cose a sperimentare l’impiego delle tecnologie Web3 per migliorare la qualità dell’esperienza offerta ai fan. In arrivo inoltre una immancabile serie di NFT a tema (realizzati in partnership con HXOUSE) e una serie collezione di merchandising dedicata.

Excited to partner with @Binance and @BinanceUS for my After Hours Til Dawn tour !!!

We'll use innovative Web 3 tech to connect with you in NEW creative ways and collaborate on charitable efforts to provide food to those in need. pic.twitter.com/x7zH9rg0Wq

— The Weeknd (@theweeknd) June 2, 2022