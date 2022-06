Criptovalute: preparati a perdere tutti i tuoi soldi

Un presagio funesto è stato pronunciato da Andrew Bailey, Governatore della Banca d’Inghilterra. In merito a questo inverno crittografico, arrivato proprio tra primavera ed estate, prevede un bagno di sangue. A essere travolti saranno tutti gli investitori di criptovalute.

La sua teoria è molto semplice quando “odiosa” per molti: “Preparati a perdere tutti i tuoi soldi“. Un monito, più che una minaccia, nato dalla recente mossa di Celsius di sospendere i prelievi in criptovalute. Una decisione che ha generato panico e polemiche nel mondo crittografico.

Un’occasione che Bailey ha sfruttato per ripetere ancora una volta che, secondo lui, le criptovalute non hanno alcun valore intrinseco. In altre parole sono il nulla. Affermazione che non si intona con ciò che sta succedendo nel mercato degli asset digitali.

Basti pensare a come le criptovalute hanno sostenuto l’Ucraina dal momento che è scoppiata la guerra. Quasi tutte le donazioni, se non fossero state crittografiche, non sarebbero mai arrivate o, perlomeno, sarebbero giunte con estrema fatica e non con la stessa rapidità e immediatezza.

Criptovalute: Celsius risveglia gli antichi rancori di Andrew Bailey

La decisione di Celsius nel sospendere i prelievi di criptovalute ha risvegliato Andrew Bailey, Governatore della Banca d’Inghilterra, il quale non si è trattenuto dall’esprimere il suo odio per questo settore. La sua preoccupazione, secondo lui fondata e reale, è che gli investitori perderanno tutto il loro denaro:

Se vuoi investire in questi asset, va bene, ma preparati a perdere tutti i tuoi soldi. Le persone potrebbero ancora volerle acquistare perché hanno un valore estrinseco, le persone apprezzano le cose per motivi personali. Ma non hanno valore intrinseco. Stamattina abbiamo assistito a un’altra esplosione in uno scambio di criptovalute.

